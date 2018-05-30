Чому вся італійська система влади виявилася у запущеному становищі

В Італії президент ходить під імпічментом, парламенту загрожують перевибори, а уряду нормального взагалі немає. Якщо вам здається, що у нас бардак у владі, то ви, звичайно, маєте рацію. Але в Італії – ще гірше. До того ж, політичні неприємності почали відбиватися і на економіці.

Про це в своєму блозі "Безумный мир" розповідає Іван Яковина.

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Весь день 29 травня котирування на світових біржах падали. Інвестори злякалися, що хаос в Італії може вплинути на можливість цієї країни виплачувати свої борги, почали їх продавати, а боргів там на 2,5 трильйона євро. Слідом за італійським цінними паперами стали дешевшати акції і облігації з інших європейських країн.

Самовиживання єврозони може виявитися під питанням, якщо "посипиться" Італія – третя за обсягом економіка ЄС. Вона запросто може потягнути з собою на дно і інші слабкі країни єврозони. Наприклад, згадані вже Грецію, Іспанію, а також Португалію та Ірландію.

Переважна більшість італійців зараз думає, що Берлін і Брюссель затіяли економічну війну проти їхньої країни, і хочуть поставити її на коліна. Відповідно, на виборах у вересні місцеві націоналісти і популісти отримають навіть більше голосів, ніж зараз.

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Банки в усьому світі можуть, звичайно, перестати давати Італії в борг. Але, вони там якось впораються. Однак, для світової фінансової системи це буде ударом величезної сили. Ця система зараз повністю тримається на інституті боргу. Все всім повинні, боргами торгують, ними розплачуються, їх купують і продають.



Президент Італії

Якщо хтось один (Італія) скаже, що не визнає ці борги і відмовляється їх виплачувати, її приклад можуть наслідувати й інші. В результаті банки впадуть, довіра на ринках обвалиться, фінансові операції стихнуть та зупиниться торгівля.

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