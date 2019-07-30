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      Чому Зеленський має право звільнити Кличка: пояснення від Богдана

      571 Читать новость на русском
      Віталій Кличко
      Віталій Кличко / 24 канал

      Голова Офісу Президента Андрій Богдан переконує, що, відповідно до законів України, голову Київської міської державної адміністрації, ким сьогодні є Кличко, призначає та звільняє президент України.

      Як зауважив Богдан під час брифінгу, 25 червня 2014 року на підставі так званих «віденських домовленостей» і на підставі законів України п’ятий український президент Петро Порошенко призначив Віталія Кличка головою Київської міської державної адміністрації. Сталося це після того, як Порошенко переміг президентських виборах і став новим президентом.

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      «У Конституції сказано, що голову місцевої державної адміністрації призначає та звільняє з посади президент України за поданням Кабінету міністрів. А у законі про місцеві дежавні адміністрації мовиться, що голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду президент України на термін повноважень президента України. У разі обрання нового президента Україну, голови місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів місцевих державних адміністрацій», – наголосив голова Офісу Президента.

      Відповідно, каже Богдан, до Кличка, окрім «віденських домовленостей», було застосовано й чинне законодавство України. Тобто його призначили головою Київської міської державної адміністрації згідно з Конституцією та законом України. Відтак, він складає свої повноваження, як і всі голови місцевих державних адміністрацій, перед новообраним президентом.

      «Проте, на жаль, сьогодні з моменту інавгурації президента Зеленського подання від Кабінету міністрів про звільнення Кличка не надходило. Тому я написав нагадування на ім’я міністра Кабінету міністрів, в якому я попросив на підставі вищезазначених документів надати подання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації», – підкреслив держслужбовець.

      Однак, за словами Богдана, Кличко протестує проти процедури, за якою його призначили, тобто йому вже не подобаються закони, за якими його призначили. Водночас очільник Офісу Президента зауважив, що це дивне відношення до чинного законодавства.

      Новина доповнюється 

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      Теги: Андрій Богдан Новини України Новини політики Віталій Кличко Новини Києва Президент України Офіс Президента Володимир Зеленський
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