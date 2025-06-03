Палає ще один об'єкт: у соцмережах пишуть про пожежу на Чонгарському мосту

Біля Чонгарського мосту увечері 3 червня помітили пожежу. Дим йшов від залізничної лінії на Чонгарському півострові, що неподалік села Атаман.

Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".

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Палає міст на Чонгарському півострові

Моніторингова група помітила на супутникових знімках сильну пожежу біля Чонгарського мосту. На півночі Криму опівдні зникла мережа Інтернет. Чи пов'язано це з подією – невідомо.

Епіцентр загоряння знаходиться біля залізничного транспорту на Чонгарському півострові поблизу однойменного мосту.

Окупаційна влада Херсонської області ще не коментувала пожежу біля мосту. Також невідомо, що спричинило загоряння та чи є постраждалі.

До слова, російські спільноти сьогодні кілька разів писали про ракетну загрозу для Криму.

Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, Україна здійснила черговий удар по Керченському мосту. Вибухи там пролунали двічі за день. Після підриву опор міст визнали аварійним. Близько 18:00 росЗМІ повідомили, що рух мостом було відновлено.

ЗМІ припустили, що міст, що з'єднує Росію та окупований Крим, могли атакувати дроном "Толока" або ж підводним дроном "Марічка". Останній Сили оборони випробовували в серпні 2023 року.