Через спеку та дощі Чорне море біля узбережжя Одеси "перефарбувалось" у зелено-жовтий колір.

Відповідні світлини публікують очевидці у соцмережах.

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Ймовірно забарвлюють море в інший колір водорості, які активно розмножились через аномальну спеку і зливи, що спостерігалися останнім часом в регіоні.

Зі знімків супутника видно, що зеленкуваті смуги охоплюють майже все Чорноморське узбережжя України.

До слова, вчені прогнозують, що 2020 рік стане найспекотнішим за всю історію метеоспостережень. Цьому сприяє те, що від січня 2020 року у світі вже були побиті теплові рекорди. Якою буде погода в липні – читайте в матеріалі 24 каналу.