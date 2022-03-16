Чорні запорожці на Київщині знищили колону артилерії окупантів: потужне відео

Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ліквідували колону ворожої артилерії, яка обстрілювала мирні міста й села Київщини.

Українські військові відправили загарбників туди, де їм і місце – слідом за російським кораблем. Відео влучної роботи наших славних Чорних запорожців з'явилося в мережі.

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На кадрах видно, як палає розгромлена російська техніка. І, погодьтеся, на це можна дивитися вічно. Тепер в рашистів буде значно менше засобів для артобстрілу населених пунктів Київщини.

Чорні запорожці знищили колону ворожої артилерії: дивіться відео

Відзначимо, що 72 ОМБр надійно тримає оборону Київщини. Раніше запорожцям вдалося відбити атаку десятків ворожих танків. А двоє бійців бригади продемонстрували неабияку майстерність, знищивши 4 машини окупантів.

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