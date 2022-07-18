Чорний дим, полум'я та вибухи: в окупованій Новій Каховці "біда" на позиціях окупантів

У Новій Каховці на окупованій частині Херсонщини пролунали вибухи під ранок 18 липня. Також у місці, де позиції окупантів, здійнялася велика хмара чорного диму.

Про це почали повідомляти місцеві жителі після 5 години ранку. Вони вказали, що там завдали удару по складі боєприпасів.

Напередодні ЗСУ знищили штаби і склади окупантів у Лазурному та Алчевську: спалахнули великі пожежі

Вибухи в Каховці долинали до Херсону

На відео, які оприлюднили в мережі, чути по кілька вибухів на 10 секунд. Тому, ймовірно, боєзапас ворожих військ продовжує детонувати. Це далеко не перший випадок знищення складу окупантів у Каховці. Цього разу вже традиційно чули вибухи навіть жителі окупованого Херсона.



Небо над Новою Каховкою зранку 18 липня / Фото з соцмереж

Попереднє знищення складів у місті було 11 липня. Тоді вибухи почали лунати пізно ввечері. Після цього боєзапас продовжував "злітати" в різні сторони ще понад годину. Проте пожежу не могли загасити практично до ранку наступного дня.

Водночас російські пропагандисти вкотре придумали нісенітницю, яка перетворилася на мем. Вони почали тиражувати фейк про те, що нібито там "детонувала селітра".



Дим на місці підірваного складу росіян у Каховці 18 липня / Фото з соцмереж

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