У Чорнобаївці окупантів навчили, у чому різниця між "на" і "в" Україні, – Резніков
24 березня 2022 , 09:24Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексія Резнікова
Українське село Чорнобаївка стало справжнім прокляттям для росіян. Наші військові 9 разів розбивали там загарбників.
На комічні намагання орків захопити Чорнобаївку відреагував міністр оборони Олексій Резніков. Він розповів, чого саме Збройні Сили навчили там росіян.
Рекомендуємо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни
У Сумах, Гостомелі, Волновасі, Охтирці, Макарові, Конотопі, Миколаєві, Броварах, Ізюмі та кілька разів у Чорнобаївці непроханих зайд навчили, у чому різниця між "на" і "в" Україні,
– сказав Резніков.
Зауважимо, у 9 раз наші військові вдарили у Чорнобаївці по тимчасово захопленому аеродрому. На ньому терористи зберігали свою техніку.
До теми дивіться відео, як українські захисники розбомбили окупантів: