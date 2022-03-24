У Чорнобаївці окупантів навчили, у чому різниця між "на" і "в" Україні, – Резніков

Українське село Чорнобаївка стало справжнім прокляттям для росіян. Наші військові 9 разів розбивали там загарбників.

На комічні намагання орків захопити Чорнобаївку відреагував міністр оборони Олексій Резніков. Він розповів, чого саме Збройні Сили навчили там росіян.

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У Сумах, Гостомелі, Волновасі, Охтирці, Макарові, Конотопі, Миколаєві, Броварах, Ізюмі та кілька разів у Чорнобаївці непроханих зайд навчили, у чому різниця між "на" і "в" Україні,

– сказав Резніков.

Зауважимо, у 9 раз наші військові вдарили у Чорнобаївці по тимчасово захопленому аеродрому. На ньому терористи зберігали свою техніку.

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