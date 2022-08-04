У Чорнобаївці знищено пункт управління 22 армійського корпусу берегових військ флоту росії

4 серпня 2022 , 01:37
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У Чорнобаївці Збройні Сили України ліквідували ворожий пункт управління. Він належав 22 армійському корпусу.

Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Перед тим у Чорнобаївці ЗСУ, ймовірно, знову успішно вгатили по ворожих позиціях

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У ворога нові втрати в Чорнобаївці

Підтверджено, що в Чорнобаївці знищений пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту окупантів,
– пояснило командування.   

 

 
Автор: Діана Квасневська