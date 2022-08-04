У Чорнобаївці знищено пункт управління 22 армійського корпусу берегових військ флоту росії

У Чорнобаївці Збройні Сили України ліквідували ворожий пункт управління. Він належав 22 армійському корпусу.

Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Перед тим у Чорнобаївці ЗСУ, ймовірно, знову успішно вгатили по ворожих позиціях.

Читайте також День в окупантів не задався: схоже, ще одна серія Чорнобаївки, – Хлань

У ворога нові втрати в Чорнобаївці

Підтверджено, що в Чорнобаївці знищений пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту окупантів,

– пояснило командування.