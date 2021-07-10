У Чорнобилі випадково виявили "око Полісся": дивовижні фото

У заповіднику в Чорнобильській зоні відчуження виявили озеро майже ідеальної форми. Раніше воно було ставком біля поліського села

Що відомо про дивовижне озеро

Озеро знайшли на ділянці, яку раніше ще не досліджували. Про це 10 липня заявили у Чорнобильському біосферному радіаційно-екологічному заповіднику.

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Дослідники помітили водойму нещодавно – під час обльоту торішніх згарищ. Колись штучний ставок мав форму неправильної трапеції, куди входили й виходили канали.

Після відселення людей водні об'єкти не зникли, а перейшли в інший стан рівноваги. Коли зняли регуляцію, рівень води впав і форма водного дзеркала стала більш правильною,

– розповіли у заповіднику.

Науковці вже назвали озеро "оком Полісся". Адже за формою воно нагадує людське око.

Раніше у Чорнобильський заповідник повернулися птахи-привиди , по-іншому – дрімлюги. Вони активні вночі, тому їхня поява або ж зникнення завжди є несподіванкою. Цікаво, що самиці дрімлюги, аби відвернути увагу від свого гнізда з яйцями, можуть прикидатись пораненими.

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