У Чорногорії державне ЗМІ визнало бойовиків та написало про "напад України"
Джерело:"Європейська правда"
У Чорногорії державне ЗМІ визнало республіку луганських бойовиків. Видання також написало про начебто "напад України на Луганську республіку".
Таку новину опублікував сайт державної телерадіокомпанії RTCG вранці 28 січня. У тексті мовилось про начебто "атаку українських військових на сепаратистів".
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Сайт RTCG посилався на інформацію бойовика
Журналісти використали дані, які їм надав один з луганських бойовиків. Його назвали "офіцером пресслужби ЛНР" Олександром Мазейкіним. Окупант заявив, що під час артобстрілу української армії загинув боєць так званої "народної міліції".
Мазейкін розповів, що мовляв українці відкривали вогонь з артозброєння в районі Троїцького та з великокаліберних кулеметів в напрямку села Веселогорівка.Зверніть увагу! Чорногорські журналісти не вказали, що пишуть про незаконні збройні формування, які окупували українські території.
ЗМІ звинуватило США та НАТО у напруженні
Ба більше, RTCG закинула США та НАТО "підігрівання ситуації в регіоні". Мовляв, Захід перекидає в Україну військових інструкторів та зброю. А офіційний Київ, пишуть чорногорські журналісти, "розмістив половину свого війська на Донбасі".
Що відомо про RTCG
- Це державна телекомпанія Чорногорії.
- Канал здійснює трансляцію з Подгориці.
- Доступна і міжнародна версія каналу, її можна переглянути через супутник.
- До складу RTCG входять Радіо Чорногорії та Телебачення Чорногорії.
- З 2001 року стала членом Європейського Телерадіомовного Союзу.