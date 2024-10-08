Три поверхи були охоплені вогнем: через російську атаку у Чорноморську спалахнули квартири

У ніч проти 8 жовтня окупанти тероризували Одещину дронами-камікадзе. Унаслідок атаки спалахнули пожежі, зокрема – у Чорноморську сталося загорання у багатоповерхівці.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він додав, що окрім Чорноморська, пожежа спалахнула і в Одеському районі.

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Ворог тероризував Одещину

Протягом кількох годин окупанти тероризували Одещину, атакуючи дронами-камікадзе. Українські захисники протягом 4 годин відбивали ворожу атаку і знищили більшість "Шахедів", але руйнівних наслідків уникнути не вдалося.

Так, у Чорноморську спалахнула пожежа у багатоповерхівці. Вогонь охопив квартири на трьох поверхах – від 4-го до 6-го. Пожежа поширилася на площу близько 100 квадратних метрів, однак загоряння оперативно ліквідували рятувальники.



Пожежа у Чорноморську / Фото Одеська ОВА



Пошкоджена багатоповерхівка у Чорноморську / Фото Одеська ОВА

У мережі також опублікували фото зсередини багатоповерхівки. На них видно, що унаслідок російської атаки квартири сильно пошкоджені. Місцями вогонь знищив усе на своєму шляху.



Квартира після пожежі / Фото Одеська ОВА



Серйозні пошкодження у квартирі після пожежі / Фото Одеської ОВА

Пожежа сталася і в Одеському районі. Як повідомив Кіпер, унаслідок ворожої атаки там було пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі. Вогонь охопив близько 50 квадратних метрів, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

Один з ворожих безпілотників впав на відкритій території. "Шахед" не здетонував.

За попередніми даними, унаслідок ворожої атаки на Одещині, на щастя, минулося без жертв та постраждалих.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що ворожий "Шахед" влучив у багатоповерхівку у Чорноморську. Місцеві телеграм-канали також публікували кадри з пожежею.