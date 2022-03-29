В Чорноморській та Азовській зонах флот окупантів активно веде розвідку для ізоляції бойових дій

Росія тридцять четвертий день повномасштабно атакує Україну. Окупанти намагаються зайняти всі території біля морів.

Про це 29 березня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил. Зазначили, що росіяни продовжують вести розвідку.

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"У Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з відстеження обстановки, ведення розвідки та ізоляції району ведення бойових дій", – розповіли у Генштабі.

Небезпека біля моря

Офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив про трагічний випадок, що трапився в Одесі. У місті запровадили обмеження через воєнний стан, але двоє місцевих знехтували ними. Він не розповів про деталі.

Узбережжя Чорного моря – це не місце відпочинку, а ймовірний плацдарм для висадки ворожого десанту, не наражайте себе на небезпеку,

– наголосив офіцер.

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