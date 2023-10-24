Ми їх всюди дістанемо, навіть в Абхазії, – Зеленський зробив попередження Чорноморському флоту

Володимир Зеленський зробив важливе попередження для російського Чорноморського флоту, який наразі намагається переміщуватися з території тимчасово окупованого Криму. Президент сказав, що наша держава дістане судна окупантів всюди.

Зокрема, глава держави наголосив, що дістати Чорноморський флот Росії наша держава зможе навіть в Абхазії. Він також сказав, що ілюзії про укріплення Криму росіянами зараз "тануть".

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Зеленський розповів про ситуацію з Чорноморським флотом

Президент розповів, що для багатьох у світі Крим був аргументом, що повна деокупація нашої території нібито недосяжна. Адже той факт, що Росія фактично мала контроль над Чорним морем, за словами президента, створювало ілюзію, що подолати це домінування нібито неможливо.

Водночас глава держави підкреслив, що Україна працювала над тим, щоб розвіяти упокореність Криму росіянами. І наша держава має вагомі результати у цьому.

"Перше – російський військовий флот більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення", – розповів Зеленський.

Глава держави сказав, що нещодавно російський керівник був змушений заявити про створення нової бази залишків Чорноморського флоту на окупованій території Грузії, а саме в Абхазії. Однак президент сказав, що це не проблема для наших військових.

Але ми їх (російські кораблі – 24 Канал) всюди дістанемо,

– наголосив він.

Зеленський також наголосив, що для росіян наразі немає жодної безпечної бази та надійного логістичного маршруту в Криму й на окупованих частинах Чорноморського й Азовського узбереж. Водночас він наголосив, що наразі Україна ще не досягла повного вогневого контролю над Кримом і прилеглими водами, однак працює над чим.

Український очільник також зауважив, що проукраїнські настрої в Криму стають усе більш відкритими. Це відбувається навіть попри те, що Росія все ще контролює цю землю.

"Так само як в усіх інших окупованих районах України, люди у Криму усвідомлюють, що Росія звідти піде, та чекають на Україну. Слабкість Росії стає гучнішою за страх окупованих людей, і ми чітко бачимо, що в Криму у нас є багато союзників", – розповів президент.

Наостанок президент закликав міжнародну спільноту зберігати й посилювати тиск на окупанта, а також не зупинятися на півдорозі до цього шляху. Він також сказав, що значно простіше зупинити російську пропаганду, адже це допоможе, і збереже душі як українців, так і людей з усього світу.

Єрмак також висловився про Чорноморський флот

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що Чорноморський флот Росії був майданчиком, з якого розпочалася анексія українського Криму. Зокрема, кораблі цього флоту атакували українські міста, а в штабі ЧФ Росії ухвалювалися рішення про вбивства українців.

Звичайно, що Чорноморського флоту Росії не має бути в Криму,

– підкреслив Єрмак.

Зрештою він сказав, що Чорноморського флоту, як і всіх російських кораблів у тимчасово окупованому Криму – не буде.