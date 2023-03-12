Дитяча витівка могла завершитись погано: на Одещині восьмирічний хлопчик застряг на кондиціонері

Не секрет, що діти дуже непосидючі та цікаві до навколишнього світу. Однак без батьківського ока їхня цікавість може обернутися трагедією, як це ледь не трапилося на Одещині.

Так, зранку 12 березня Службі порятунку у Чорноморську повідомили, що по проспекту Миру маленький хлопчик заліз на вуличний кондиціонер. Він з балкону виліз на техніку, яка знаходилася на висоті другого поверху житлового будинку.

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Зняти дитину допомогли вогнеборці

Щоб зняти дитину звідти, знадобилася допомога пожежників, які залучили й спеціальну техніку. За допомогою драбини вони у найкоротший час обережно зняли з балкона дитину 2015 року народження.

Шановні батьки, дивіться за своїми дітьми, вони зараз дуже активні і потребують завжди нашого піклування!

– підкреслили у Головному управлінні ДСНС.

Зауважимо, що на опублікованих фото видно, що на балконі поруч з 8-річним хлопчиком стоїть ще одна людина. Однак, вочевидь, це могла бути ще одна дитина, якій б забракло сил витягнути малого наверх.

Вогнеборці вчасно зняли дитину з вуличного кондиціонеру / Фото ДСНС Одещини

Не завжди все завершується добре

На жаль, не завжди дитяча потреба в активності завершується щасливо. 11 березня на Київщині двоє дітей залізли на вантажні вагони, де отримали ураження струмом високовольтної лінії. Один з них потрапив до лікарні, його життю нічого не загрожує. Однак, на жаль, його друг, 13-річний підліток, загинув на місці.

Внаслідок ураження струмом високовольтної лінії, один із них загинув на місці. Другого забрала швидка, наразі його життю нічого не загрожує,

– розповів Андрій Нєбитов.

Внаслідок трагічного випадку начальник Головного управління Нацполіції Андрій Нєбитов закликав батьків пояснити дітям, наскільки небезпечними для життя та здоров'я можуть бути екстремальні розваги.