Понад 5 тисяч бійців: у Чорному морі стартують військово-морські навчання "Сі Бриз"
Джерело:ВМС США
У чорноморському регіоні 28 червня починаються навчання "Сі Бриз 2021". Цьогоріч до них долучиться найбільша кількість країн-учасниць НАТО за всю історію.
У "Сі Бриз" візьме участь друга постійна військово-морська група НАТО. Вони протягом 2 тижнів разом з українським Військово-морськими силами будуть відпрацьовувати різні бойові сценарії.
Важливо Ще один американський есмінець увійшов у Чорне море: фото
Планується, що військові з різних країн вправлятимуться у:
- зіткненні десантних кораблів,
- маневрах на суші,
- водолазних операціях,
- морських операціях з перехоплення,
- протиповітряній обороні,
- взаємодії під час спеціальних операцій,
- протичовновій активності,
- пошуково-рятувальних операціях.
Також ВМС України спільно з шостим оперативним флотом ВМС США здійснять морське патрулювання у регіоні Чорного моря.
Найбільша кількість учасників
У цьогорічних військово-морських навчаннях візьмуть учать приблизно 5 000 військовослужбовців з понад 30 країн. Також у чорноморському регіоні під час "Сі Бриз" перебуватимуть:
- 32 кораблі,
- 40 літальних апаратів,
- 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.
У росіян "підгоряє"
Раніше посольство Росії у Вашингтоні закликало США і їхніх союзників не відпрацьовувати військові дії в Чорному морі. Дипломатичне представництво попередило, що дані маневри підвищують ризики ненавмисних інцидентів і заохочують нібито "мілітаристські настрої в Києві".