У Чорному морі на бойовому чергуванні – 12 ворожих кораблів: серед них – носій "Калібрів"

Росіяни збільшили кількість своїх суден у Чорному морі. Це дивує, адже зараз море штормове, навіть український зерновий конвой не виходить на маршрути.

Про це 24 каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко. Він також зазначив, що 12 ворожих кораблів – це не лякає, тим паче там лише один носії ракет "калібр".

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Андрій Риженко пригадує, що влітку росіяни розміщувати 4-5 кораблів із «калібрами» одночасно. Два ракетоносії пошкоджені.

Тому, 8 ракет – для нашого ППО не буде складним завданням. Та все ж, ця ракета високоточна і може спричинити проблеми для нашої енергетики,

– додає Риженко.

Особливо неприємною може бути комбінація із ракетами повітряного базування.

Андрій Риженко оцінив присутнісь російських кораблів у Чорному морі: дивіться відео

"Завдання цих 12 літаків у Чорному морі для мене – не зрозуміле, найімовірніше – це просто ще один елемент залякування українців", – резюмує фахівець.

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