У Чорному морі на бойовому чергуванні – 12 ворожих кораблів: серед них – носій "Калібрів"
Росіяни збільшили кількість своїх суден у Чорному морі. Це дивує, адже зараз море штормове, навіть український зерновий конвой не виходить на маршрути.
Про це 24 каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко. Він також зазначив, що 12 ворожих кораблів – це не лякає, тим паче там лише один носії ракет "калібр".
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Андрій Риженко пригадує, що влітку росіяни розміщувати 4-5 кораблів із «калібрами» одночасно. Два ракетоносії пошкоджені.
Тому, 8 ракет – для нашого ППО не буде складним завданням. Та все ж, ця ракета високоточна і може спричинити проблеми для нашої енергетики,
– додає Риженко.
Особливо неприємною може бути комбінація із ракетами повітряного базування.
Андрій Риженко оцінив присутнісь російських кораблів у Чорному морі: дивіться відео
"Завдання цих 12 літаків у Чорному морі для мене – не зрозуміле, найімовірніше – це просто ще один елемент залякування українців", – резюмує фахівець.
Що відбувається у акваторіях морів України та Європи
- Слід зазначити, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 12 ворожих кораблів, серед яких 1 носій отр "калібр", загальний залп – 8 ракет;
- В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
- В Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет;