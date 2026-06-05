У Чорному морі було атаковане турецьке рибальське судно: є жертва і поранені, – ЗМІ

У Чорному морі нібито стався напад на турецьке рибальське судно. Внаслідок "атаки" одна людина загинула та ще четверо постраждали.

Про це пише NTV із посиланням на МВС Туреччини.

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Що сталось із судном Туреччини?

За даними медіа, атаковано було турецький рибальський човен "Duru 67". Інцидент стався в акваторії Чорного моря на захід від окупованого Криму.

Командування берегової охорони Туреччини уточнило, що внаслідок нападу та отриманих пошкоджень судно затонуло. На допомогу атакованому човну з порту турецького міста Інеболу вийшло судно берегової охорони з медиками та 15 рятувальниками.

Служби врятували п'ятьох людей. Однак один з постраждалих був у важкому стані. Він помер під час транспортування, цитує видання. Іншим травмованим надали меддопомогу, доставивши до порту.

Нагадаємо, 5 червня біля румунського порту Констанци пролунав вибух. Після інциденту територію одразу оточили правоохоронці та екстрені служби. Ймовірно, там вибухнув безекіпажний дрон. Згодом у тому районі виявили ще чотири безпілотники, які нібито містили вибухівку, але не здетонували.

Як виявилось, один із морських безекіпажних дронів Військово-Морських сил ЗСУ під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні втратив управління через вплив російських РЕБ та опинився біля узбережжя Румунії.