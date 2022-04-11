У Чорному морі флот окупантів стоїть на позиціях і блокує порти, – ОК "Південь"

Флот російських окупантів у Чорноморській операційній зоні стоїть на позиціях. Кораблі ворога блокують порти.

Про поточну оперативну ситуацію на Одещині повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на позиціях блокування портів та системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку,

– зазначив представник ОК.

Він нагадав, що в Одеській області діє комендантська година та закликав не порушувати встановлених обмежень. Ранкові пробіжки та прогулянки здійснювати подалі від узбережжя та інших стратегічних об'єктів

"Зберігаємо спокій, реагуємо на сигнали тривоги адекватно й швидко. Саме так збережемо обстановку в нашому регіоні стабільною і контрольованою", – додав речник Оперативного командування "Південь".