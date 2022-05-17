У Чорному морі може бути 400 – 600 російських мін, – Братчук

Російські окупанти замінували акваторію Чорного моря. Точна кількість вибухонебезпечних предметів наразі невідома, але експерти вважають, що їх може бути до 600.

На одеських пляжах небезпечно перебувати

Про це розповів голова Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі спільного мовлення, передає 24 канал. Він нагадав, що на пляжах області бути дуже небезпечно.

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Я знову можу повторити, що пересування пляжами та чорноморським узбережжям нашої області є небезпечним, тому що є постійний ризик ворожого морського десанту. І він зникне лише після нашої перемоги та закінчення війни. Тому і заміновані відповідні ділянки узбережжя, і деякі морські міни почало прибивати до берега. Я дякую пильним громадянам, які це помічають,

– сказав голова ОВА.

Міни на пляжах Одеси

За його словами, військові також постійно працюють над пошуком російських мін і повідомляють, коли таке трапляється.

"Дійсно, кілька днів тому дві міни прибило до одного пляжу і цю операцію було провести складно, але завдячуючи воїнам Військово-морських Сил Збройних Сил України вдалося цю загрозу ліквідувати. Ще раз хочу попередити, що небезпечні прогулянки. І щоб зберегти себе і своїх рідних, краще не відвідувати пляжі", – розповів Братчук.

Він додав, що ситуація досить тривожна, тому що Росія ще на початку березня розкидала у Чорному морі міни і визнали це.

"Я бачив цифру 420 мін, а деякі експерти вважають, що їх може бути 600. Відповідні запити були проведені і нашими військовими тому питання розмінування акваторії Чорного моря постане вже після нашої перемоги і буде дуже важливим, і можливо до цього знадобиться залучення наших іноземних партнерів. І я вже бачу, що вони таку готовність висловлюють", – наголосив голова ОВА.

Братчук додав, що для розмінування суходолу України знадобиться ві 5 до 10 років. Але він сподівається, що з Чорним морем можливо буде швидше, хоч і міни можуть спливати в найнеочікуваніших місцях.

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