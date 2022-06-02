У Чорному морі перебувають 2 кораблі ворога, ще 3 прямують до окупованого Севастополя

В Україні зберігається загроза обстрілів. У Чорному морі зараз перебуває два російських кораблі – носії крилатих ракет.

Це не означає, що росіяни негайно почнуть вести ракетні обстріли. Вони регулярно виводять такі кораблі для психологічного тиску. Однак варто бути напоготові – обстріл дійсно може статися у будь-який момент.

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Три великі кораблі пливуть до Криму

Ще три великі десантні кораблі російські загарбники відводять до пункту базування в тимчасово окупованому Криму. Інші військові судна зараз перебувають на своїх звичних місцях розташування.

В Чорному морі наразі перебуває 2 кораблі – носії крилатих ракет – та 3 великих десантних кораблі прямують до пункту базування в Севастополі. Решта одиниць російського чорноморського флоту зосереджена в базах тимчасово окупованого Криму, – наголошують в оперативному командуванні "Південь".

Там наголошують, що в Одесі досі існує загроза викидання на берег мін, які росіяни масово встановили у Чорному морі. Тому варто бути обережним.

Крім того, на Одещині активно борються з симпатиками окупантів. Прокурори області скерували до суду обвинувальні акти проти шести місцевих мешканців, які підтримували дії Росії. Попри регулярні ракетні обстріли, мародерство, ґвалтування, знищення населених пунктів та інші воєнні злочини, ці люди виправдовували дії окупантів та поширювали різні відповідні матеріали у соціальних мережах. Тепер їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно Збройні Сили України знищили два швидкісні десантні катери, які росіяни розмістили поблизу Дніпро-Бузького лиману. Окупанти сподівалися зробити диверсійно-розвідувальні дії, однак нічого не вдалося. Українські військові успішно потопили обидва катери.

Загалом за минулу добу, 1 червня, Збройні Сили України ліквідували 21 російського окупанта на Півдні, знищили 4 танки Т-72, 4 одиниці бойових броньованих машин, 3 одиниці військових автомобілів, 3 безпілотники, 3 польові пункти боєприпасів, одну зенітну установку та одну самохідну артилерійську установку.

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