У Чорному морі перебувають 4 кораблі та підводний човен росіян: на них – понад 30 ракет

Корабельне угруповання окупантів продовжує блокувати судноплавство у Чорному морі. Зокрема, у його північно-західній частині.

Наразі там перебувають ворожі кораблі та підводний човен. Про це мовиться у зведенні Оперативного командування "Південь".

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За їхніми даними, у готовності до атаки перебувають 4 ракетні кораблі окупантів та підводний човен. Вони споряджені 36 крилатими ракетами "Калібр".

Варто зауважити, що загроза ракетних ударів, диверсій та висадки ворожого десанту на Півдні не зникає. Зважаючи на це, в ОК "Південь" закликали українців не нехтувати сигналами про повітряну тривогу.

Зважайте на те, що пляжний відпочинок і купання у замінованому морі – подвійна небезпека в сучасних умовах. Будьте свідомими й уважними, не полишайте без повідомлення компетентних органів підозрілу діяльність, предмети чи осіб,

– додали в ОК "Південь".

Що відбувається на Півдні України

На Півдні російські окупанти продовжують вести бойові дії на зайнятих рубежах. Відомо, що вони мають потребу у поповненні живої сили.

Херсонщина

У Херсонській області посіпаки окупантів продовжують просувати ідеї її приєднання до Росії, однак вони не мають підтримки серед місцевого населення. Водночас ситуація у регіоні загострюється, адже через бойові дії пошкоджено багато будинків та інфраструктури. Також внаслідок обстрілів є загиблі та тяжко поранені мирні жителі.

Втім, за даними британської розвідки, українські військові вдарили по позиціях окупантів на Херсонщині. Вони досягли успіхів, закріпившись на східному березі річки Інгулець.

Миколаївщина

Як повідомили в ОК "Південь", вночі 8 червня росіяни вкотре накрили "Ураганом" Миколаїв. Вони намагалися зруйнувати інфраструктуру та промисловість обласного центру.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що зараз ситуація на Миколаївщині є небезпечнішою, аніж 2 тижні тому. Росіяни накривають обласний центр потужними обстрілами. Тепер вони застосовують не лише РСЗВ, а й ствольну далекобійну артилерію.

Одещина

На Одещині ситуація є стабільною та контрольованою. ЗСУ продовжують давати відсіч окупантам. На південному напрямку українські оборонці кілька разів успішно вгатили по позиціях російських загарбників.

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