У Чорному морі росіяни вчаться відбивати протикорабельні ракети та авіацію

Російські війська в Чорному морі почали навчання з відбиття протикорабельних ракет. Також службовців їхніх систем ППО зараз вчиться бити по авіації.

Ймовірно це зумовлено тим, що флот окупантів боїться ударів від Збройних Сил України. Детальніше про актуальну ситуацію в морі розповіли в оперативному зведенні командування "Південь" за добу 8 червня.

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Росіяни встановили на катери сухопутні комплекси

Зараз російський воєнно-морський флот уже частково засвоїв уроки минулих місяців. Тому ворожі кораблі тримаються на безпечній відстані від українського узбережжя. Наші військові зафіксували, що навчання роботи з ППО почалися в угрупованні різнорідних сил Чорноморського флоту Росії.

В тому числі відпрацьовується застосування сухопутних зенітно-ракетних комплексів "Тор-М2", які ними (Росіянами – 24 канал) встановлено на корабельно-катерному складі,

– зазначили в ОК "Південь".

Також там додали, що в готовності до ракетних ударів по Україні перебувають 4 російських судна. Мовиться про три кораблі та одну субмарину, які заряджені 28 крилатими ракетами "Калібр".

ВМС України відкинули окупантів від берегів

В командуванні наголосили, що загроза ракетних ударів дійсно велика. Проте в жодному разі не можна піддаватися паніці. Коли лунає сигнал тривоги потрібно діяти зважено та прямувати до укриття.

Військово-морські сили ЗСУ відкинули флотилію ворога від берегів нашої країни. Зараз росіяни в акваторії Чорного моря не підходять ближче, ніж на 100 кілометрів.

Після початку вторгнення Росія повністю контролювала північно-західну частину моря. Проте тепер це перетворилося на "сіру зону", яку не контролює жодна зі сторін.

Противник намагається це змінити

Наразі війська окупантів намагаються повернути собі контроль. Вони почали активне розгортання берегових ракетних комплексів "Бал" та "Бастіон".

Їх встановлюють переважно на окупованих територіях Криму та Херсонщини. 8 червня там з'явилися й "Іскандери".

Також наша розвідка вже тривалий час фіксує перекидання сил на тимчасово захоплений острів Зміїний. Воно станом на 9 червня триває вже кілька тижнів.

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