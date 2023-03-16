Чорне море є вирішальним театром війни між Росією та Україною, – NYT

На Заході зазначають, що Чорне море стало ареною непокори українців. Попри те, що російський флот домінував, успіхів держава-агресорка не досягає.

Західні аналітики зазначають, що Чорне море є важливим театром війни. Зокрема, звідти російські військові кораблі випустили серію крилатих ракет по українських цілях.

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Українців регулярно попереджають про атаки, коли ракетоносці з'являються в Чорному морі. Однак тепер важливість моря, де розбився американський безпілотник, виходить за межі військового змагання та стосується геополітичних та економічних інтересів України та Росії. Ба більше, там – важливе сполученням між портами та Середземним морем.

У США повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БпЛА MQ-9 Reaper. Унаслідок пошкоджень безпілотник довелося затопити.

У матеріалі видання мовиться, що торговельний шлях настільки важливий для обох країн, що він став рідкісним пунктом згоди під час війни. Угода, досягнута в липні минулого року за посередництва Туреччини та Організації Об’єднаних Націй, встановила коридор для суден.

Арена непокори українців

Російський флот роками домінував у Чорному морі, зокрема, держава-агресорка незаконно анексувала Крим у 2014 році.

Після повномасштабного вторгнення Росія розмістила свій військово-морський флот біля узбережжя України, фактично блокуючи українські кораблі в порту. Попри це, море було ареною непокори українців.