У Чорному морі ворог тримає напоготові фрегати з "Калібрами" та посилює угруповання на Зміїному

Російські війська тримають у Чорному морі пару фрегатів із ракетами "Калібр". Тому залишається велика загроза ракетного удару з води.

Окрім цього, триває поступове підсилення угруповання ворога на острові Зміїний. Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за 31 травня.

До теми САУ, 2 зенітки, гаубиці "Мста-Б" і багато окупантів: втрати ворога на Півдні за добу 31 травня

Вже відомо, яку техніку завезли на Зміїний

Наразі кораблі росіян продовжують блокування нашого судноплавства. Корабельне угруповання продовжує активізовувати свої дії навколо тимчасово захопленого острова Зміїний.

Тримає (ворог – 24 канал) напоготові до ракетного удару 2 фрегати, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр",

– зазначили в повідомленні.

Щодо окупованого острова, то там росіяни розташували додаткові зенітні ракетно-гарматні комплекси. Також туди завезли реактивні системи залпового вогню та станції радіоелектронної боротьби.

В оперативному командуванні вважають, що це може свідчити про 2 речі:

росіяни хочуть захистити свої кораблі від ударів ЗСУ;

є загроза застосування озброєння по узбережжю Одещини.

Детальніше про ситуацію на Півдні країни 31 травня: дивіться відео

Напередодні до острова прибули бойові судна

У зведенні ОК "Південь" за попередній день також говорили про острів Зміїний. 30 травня наша розвідка дізналася, що туди направили 3 судна:

десантний катер "Дюгонь";

2 десантних швидкісних катери "Раптор".

Попередньо було відомо, що катери почали здійснювати перехід із метою забезпечення підрозділів росіян, які там перебувають.

Водночас кораблі Росії вже тривалий час тримають дистанцію від материкової України. Це зумовлено тим, що вони остерігаються ракетного ураження. Як це раніше було, зокрема, з крейсером "Москва".

Нещодавно в море вивели корабель "Адмірал Макаров"

23 травня стало відомо, що Росія вирішила посилити своє угрупування кораблів в Чорному морі. До них тоді доєднався новітній фрегат "Адмірал Макаров".

Це судно було спущене на воду у 2015 році та згодом було взяте на озброєння воєнно-морських сил Росії. Саме "Макаров" став новим флагманом чорноморського флоту ворога. Щоправда, в цього судна гірші характеристики, ніж були в "Москви".

Напередодні – росіяни частково вивели кораблі з Чорного моря: дивіться відео