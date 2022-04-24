У Чорному морі залишається близько 20 російських кораблів з крилатими ракетами

У Чорному морі залишається близько 20 російських кораблів. Зокрема, підводні човни, споряджені крилатими ракетами "Калібр".

Деталі повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь". Там наголосили, що зберігається загроза ракетного удару майже по всій території України.

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У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання становить близько 20 одиниць, серед яких є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр",

– мовиться у повідомленні.

Також пресслужба "Півдня" наголосила, що після 22:00 знову відбулась ракетна атака на Одещину. На щастя, ракети вдалося збити.

Українців закликали не легковажити безпекою та виконувати алгоритм дій за сигналами повітряної тривоги. Окрім того, наголосили, що довіряти варто лише перевіреним джерелам інформації.

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