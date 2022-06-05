В Чорному морі зараз є 5 кораблів Росії, що несуть на борту крилаті ракети

Росіяни продовжують обстрілювати Україну своїми ракетами. Частину ударів ворог завдає з акваторії Чорного моря.

Чорне море тимчасово залишається під контролем російських окупантів. Вони блокують судноплавство, ізолюють зону бойових дій та обстрілюють українські міста крилатими ракетами.

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Російські ракети у Чорному морі

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, на території області після ракетного удару російських окупантів вибухів не зафіксовано. Ворожі боєприпаси були спрямовані на Київ, також ударів ворог завдав Миколаївщині.

Ймовірність подальших ракетних обстрілів з Чорного моря дуже висока – в акваторії моря перебуває 5 російських суден, які несуть на борту крилаті ракети.

Не ігноруйте сигнали сповіщення. В області триває контрдиверсійна робота: затримані особи перевіряються на причетність до ДРГ росіян і антиукраїнської діяльності,

– розповів Братчук.

Ситуація в Одесі

Одеса перебуває у повній бойовій готовності, "тепла зустріч" російським окупантам гарантована. Втім, ворог після втрати крейсера "Москва" вже боїться близько підходити до берега. Втім, загроза висадки ворожого десанту все ще існує, тому узбережжя моря заміноване, про що постійно нагадують мирним мешканцям та закликають не наражати своє життя на небезпеку.

Для одного з обстрілів Одеси ворог застосував ракети Х-59, які мають середню дальність ураження. На думку Олексія Арестовича, це свідчить або про випробування цих боєприпасів для подібних атак, або у ворога починають закінчуватися ракети великої дальності.

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Російські окупанти сподіваються стримати контрнаступ ЗСУ на Півдні. Задля цього вони мінують узбережжя річки Інгулець та зміцнюють свої позиції.

На Харківщині росіяни застосували фосфорні боєприпаси, які заборонені Женевською конвенцією. Це сталося в районі населеного пункту Черкаські Тишки. Також відомо, що окупанти перетворили Ізюм на свій логістичний центр, через який забезпечують свої війська технікою та новим "гарматним м'ясом".

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