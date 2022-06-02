У Чорному морі збільшилася кількість кораблів, які можуть завдавати ракетних ударів по Україні
Джерело:ОК "Південь"
Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, зокрема з акваторії Чорного моря. Там 1 червня зросла кількість суден, які можуть загрожувати ракетними обстрілами.
Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь". Захисники зауважили, що росіяни не знаходять сил та підтримки для створення нових ударних угруповань. Тому вороги намагаються компенсувати свою нездатність до атак авіаційними та артилерійсько-ракетними ударами.
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У Чорному морі стало більше російських кораблів
В акваторії Чорного моря зросла до 3 кількість кораблів, які погрожують ракетними ударами. Водночас десантних суден не зафіксували.
Рашисти відтягнули 2 підбитих "потопельника" з числа "Рапторів" від Зміїного до пункту базування в Севастополі із залишками надії їх реанімувати,
– зауважили в ОК "Південь".
Захисники наголосили, що загроза ракетних ударів і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованих територій залишається актуальною. Окупанти, щоб хоч якось виправдати своє руйнування цивільних об’єктів, продовжують розповсюджувати фейки про буцімто розташування військових підрозділів в соціально чутливих місцях – школах, лікарнях, дитячих садках тощо.
Тож в оперативному командуванні "Південь" закликали українців бути уважними та пильними, довіряти лише правдивим джерелам інформації, вірити в сили оборони та безпеки та не заважати їм виконувати свої завдання.
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Ситуація в Чорному морі: останні новини
- Ворожі війська активізуються навколо Зміїного. Окупанти розташовують на острові зенітні ракетно-гарматні комплекси. Очевидно, що вони хочуть обстрілювати узбережжя Одещини та захистити свої кораблі від ураження ЗСУ.
- Окрім цього, у Чорному морі штормом віднесло 2 російські міни. Одна опинилася біля берега Одеської області. Там її знешкодили фахівці підривної команди Військово-морських Сил. Іншу ж міну наші захисники підірвали просто в морі.
- Також в акваторії Чорного моря перебуває російський фрегат з крилатими ракетами "Калібр". Судно готове атакувати ракетами територію України. Тому загроза авіаударів зберігається.
- Водночас у Чорному та Азовському морях судна ворожого Чорноморського флоту продовжують блокувати судноплавство.
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