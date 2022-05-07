В Чорному морі з’явилася друга Чорнобаївка, – Братчук

Українські герої вправно завдають ударів розпіареному Чорноморському флоту росіян. У легендарної Чорнобаївки з'явився потужний конкурент у водах Чорного моря.

Останніми днями у соцмережах активно обговорюють можливе підбиття воїнами ЗСУ російського фрегата "Адмірал Макаров". За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, офіційного підтвердження успішної атаки по судну російських окупантів наразі немає, тому радіти новій втраті ворога у морі можна буде лише після того, як буде оприлюднені перевірені дані.

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Друга Чорнобаївка у Чорному морі

Як зазначив Братчук, острів Зміїний перетворюється на дуже важливе місце спротиву російським загарбникам. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає 24 канал.

Зміїний також стає деякою такою морською Чорнобаївкою. Наші Збройні сили і вперше, і вдруге завдали поразки противнику там. Було знищено пункт управління, було знищено радіолокаційний пункт, тобто те, що працює з небом,

– сказав речник Одеської ОВА.

Окрім того, він додав, що біля острова Зміїний нашим героям вдалося підбити два патрульні катери окупантів. Наші герої мають хороші "морські" перемоги, але перед ними є ще багато завдань, які потребують виконання.

Також Братчук нагадав, що згідно з легендами, острів Зміїний є землею відомого міфологічного героя Ахілла. Як каже повір'я, його мати підняла землю з дна морського для свого сина, і він був похований саме на цьому острові. Чутки чутками, але наші відчайдушні та незламні захисники острова теж стануть героями легенд та оповідань.

Ситуація на острові Зміїний: останні новини

Російські окупанти недовго господарювали на українському острові Зміїний. Наші герої завдали по острову потужного удару, внаслідок якого ворог зазнав великих втрат. Як жартують наші захисники, Зміїний перетворюється у нову серію серіалу про Чорнобаївку. Також завдяки майстерному поводженню воїнів ЗСУ з безпілотниками Bayraktar TB2 ворог втратив судно та ракетні комплекси ТОР.

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