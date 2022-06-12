У Чорткові відновили постачання газу й води після ракетних ударів по місту

Після вчорашніх обстрілів ракетами з Чорного моря тернопільський Чортків залишився без водо- та газопостачання. Комунальники вже відновили подачу газу та води в будинки.

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що в місті Чорткові, який напередодні обстріляли з ракетних установок окупанти, продовжується ліквідація наслідків ударів. Вже вдалося відновити подачу води та газу.

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Зараз у місті оцінюють збитки, які нанесли російські окупанти мешканцям Чорткова.

Газо- та водопостачання у Чорткові відновлено. Роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів тривають. Працює комісія з оцінки вартості збитків майна цивільних громадян,

– повідомив Труш.

Що відомо про атаку на Чортків

Росіяни запустили ракети по Тернопільщині ввечері 11 червня. У момент вибухів у всіх західних областях України була оголошена повітряна тривога. Ударна хвиля від атаки була така сильна, що у деяких житлових будинках повибивало вікна.

Детальнішу інформацію про наслідки ударів в обласній військовій адміністрації розповіли вже зранку наступного дня. Так, за словами голови ОВА Володимира Труша, ракети влучили у військовий об'єкт, де не зберігали зброю. Крім того, пошкоджень зазнали 4 житлові п'ятиповерхові будинки, які розташовані поруч.

На місце події оперативно прибули 10 автомобілів швидкої допомоги. На щастя, загиблих внаслідок атаки немає. Однак 22 людей постраждали, серед них є 12-річна дівчинка. Труш повідомив, що дитині вже наклали шви.

Також відомо, що одна з ракет влучила в газопровід. На місці події трапився витік газу та пожежа. Через це в Чорткові відключили газопостачання. Його планують відновити до вечора 12 червня.

Останні новини про ракетні обстріли України

9 червня російські військові атакували Сумську область крилатою ракетою. Над Роменським районом ворожий снаряд збив літак Повітряних сил ЗСУ.

Загалом за понад 3 місяці війни російські загарбники запустили по території нашої держави щонайменше 2 100 ракет. 633 з них – з території сусідньої Білорусі.

Уночі проти 9 червня росіяни завдали удару по Житомирській області. Ворожа ракета, яку запустили з Білорусі, влучила у багатоповерхівку в Новоград-Волинському.

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