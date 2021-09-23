Автомобілі зім'яло від удару: в масштабній ДТП на трасі Київ – Чоп загинула пасажирка
Джерело:Нацполіція
У Рівненській області сталася масштабна ДТП за участі двох легковиків, вантажівки та мікроавтобуса. Унаслідок зіткнення одна пасажирка загинула на місці, ще трьох осіб – госпіталізували.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер, 23 вересня, близько 14:30 на автодорозі Київ – Чоп у селі Біла Криниця, що на Рівненщині.
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Масштабна ДТП на трасі Київ – Чоп
Правоохоронці повідомили, що зіткнулися два легковики, вантажівка та мікроавтобус.
Унаслідок автопригоди смертельні травми отримала пасажирка одного із легкових автомобілів. Ще трьох осіб доставили до лікарні,
– зазначили у поліції.
У ДСНС додали, що в аварію потрапили:
- Citroen Jumper;
- Toyota RAV4;
- BMW;
- вантажний автомобіль.
На трасі Київ – Чоп сталася масштабна ДТП / Фото Нацполіції, ДСНС