Підпали об'єктів супутникового зв'язку в Європі можуть мати спільне підґрунтя. Тепер одразу чотири країни Євросоюзу планують об'єднати зусилля, щоб з'ясувати, хто стоїть за цими атаками та чи координували їх з одного центру.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF24.

Які країни ЄС створять спільну слідчу групу?

Ініціативу підтримали Польща, Німеччина, Литва та Болгарія. На початок грудня запланована зустріч делегацій прокуратур цих країн, під час якої мають обговорити запуск процедури створення спільної слідчої групи.

Очікується, що це розширить можливості співпраці у розслідуванні підпалів телекомунікаційної інфраструктури в Польщі, Литві та Болгарії.

Що хочуть з'ясувати правоохоронці?

Слідча група має встановити, чи були напади частиною скоординованої кампанії однієї групи, визначити спосіб її дій та повний склад учасників. Також правоохоронці планують з'ясувати, хто міг замовити ці підпали.

Окрім цього, німецька влада протягом двох тижнів має ухвалити рішення щодо екстрадиції до Польщі двох громадян Німеччини турецького походження. Їх підозрюють у підпалі об'єкта у Волі-Кробовській.

Де в Європі атакували об'єкти Starlink?

Один із таких інцидентів стався 23 вересня у польському селі Воля-Кробовська – там загорілася наземна станція супутникового зв'язку Starlink.

14 жовтня в Болгарії повідомили про можливий підпал 11 із 17 антен для зв'язку із супутниковою системою в районі Софії.

А 18 жовтня прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив про невдалу спробу підпалу компанії, яка зберігає обладнання Starlink.

Раніше 24 Канал розповідав, що у Німеччині затримали підозрюваних у підпалі станції Starlink у Польщі, а також про спробу диверсії на складі обладнання Starlink у Литві.