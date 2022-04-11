Чотири вертольоти, три ракети і літак: Повітряні сили за добу знищили 11 ворожих цілей

Повітряні сили та Сухопутні війська Збройних Сил України знищили 11 цілей окупантів. Зокрема окупанти втратили один літак.

Таких успіхів ЗСУ досягнули 10 квітня. Вороги також втратили вертольоти, безпілотники та іншу техніку.

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Повітряні сили ЗСУ знищили багато техніки ворога

10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів,

– повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зокрема окупанти, завдяки ЗСУ, втратили:

один літак Су-34;

чотири вертольоти Мі-24та Ка-52;

три безпілотних літальних апаратів ОТР;

три крилаті ракети Х-59.

Окрім того, винищувачі Повітряних Сил ЗСУ й далі патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м.

Останні 10 квітня завдали потужних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та солдатах Росії.

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