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Чотири кроки, які допоможуть підготуватися до публічного виступу

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Чотири кроки, які допоможуть підготуватися до публічного виступу
Чотири кроки, які допоможуть підготуватися до публічного виступу / Фото з відкритих джерел

Якщо ви хочете успішно публічно виступати, вам слід знати свою аудиторію, бути чесним, а напередодні – добре виспатися.

Тремтіння в голосі, хвилювання та мільйони думок в голові. Більшість людей, так чи інакше, відчувають хвилювання перед виступом. І зовсім не важливо, скільки в залі людей – двоє або сто. Дієвий спосіб позбавлення від стресу – підготовка. Як заспокоїтися і налаштуватися на потрібну "хвилю" перед виступом на публіці, розповідає Ксенія Омельченко, еспертка в сфері PR, комунікацій і роботи з репутацією для видання НВ.

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Експертка розповідає, що починати потрібно з мети виступу і ставити перед собою наступні запитання:

"Що я хочу отримати в результаті? Оплески? Заявки на обслуговування? Чи може для мене виступ – це спосіб розповісти про свій шлях?".

Ви повинні ставити перед собою конкретну мету – це можуть бути дії або цифри, до яких має спонукати ваш виступ. Наприклад, ви виступаєте від імені благодійного фонду, і вам потрібно підтримати ініціативу та зібрати певну суму грошей. Багато хто взагалі використовує публічні виступи, щоб надихнути інших. Для них це якась підзарядка і приємний статус ментора, розповідає Ксенія.

Також мета допоможе зрозуміти, чи досягли ви бажаного результату за допомогою виступу чи ні. Можливо, мета буде виражена в цифрах. Наприклад, 30 людей запишуться до вас на тренінг. Можливо, для вас мета – гучні оплески, приємні пости в соціальних мережах або посмішки на обличчях слухачів.

Також буде краще сформулювати свою мету в одному короткому реченні. Вона повинна бути "червоною лінією" всього виступу.

Структура

Якщо ви визначилися з метою, підготували унікальний контент (наповнення для виступу), то далі варто зрозуміти, як саме ви будете подавати інформацію. Це можна назвати маркетинговим терміном "скрипт", а краще – структура. Все залежить від аудиторії, формату і часу виступу. Ось як виглядає ефективна структура:

1. "Вступ – Проблема – Рішення – Висновок"

Почніть виступ з незвичайного факту, питання або історії. Далі виділіть проблему або питання. І у своєму виступі запропонуйте відповідь на вирішення цього питання. Наприкінці підсумуйте свій виступ, або скажіть, наприклад, "підписуйтесь на мою сторінку в Instagram".

2. "Вступ – Контент – Резюме"

По-перше, увійдіть і розкажіть, чому саме Ви виступаєте на сцені, конференції або корпоративному тренінгу. У чому ваша користь? Наступною "стравою" буде потужний і корисний контент. А на "десерт" резюмуємо основні тези і посили виступу.

Налаштування

Перед виступом важливо налаштуватися – зрозумійте, що вас заспокоює і налаштовує на потрібну хвилю. Комусь допомагає бадьора музика, а комусь потрібно п'ять хвилин посидіти в тиші.

Враховуйте, що будь-який публічний виступ – це про чесність. Ідеальні, відточені рухи і фрази – прекрасні, але втомлюють. Не будуйте весь виступ на своєму "успішному успіху" – будьте ближче до своєї аудиторії і її проблем. Навіть якщо ви визнаєте, що це ваш перший виступ і ви дуже хвилюєтеся. Не бійтеся! В більшості своїй люди вас підтримають. А далі виступів піде, як треба, радить експертка.

І не забудьте вивчити свою аудиторію – хто вони, чим займаються, що їх турбує, про що переживають. Подумайте, як ваш виступ може допомогти слухачам. Розробіть свій унікальний "голос" і подачу саме для цієї аудиторії.

Виспіться і не хвилюйтеся

Якщо вночі не спати, то в організмі виробляється гормон стресу. Гормон стресу призводить до поганого виступу. Тому краще лягти до півночі – а ще краще о 10-11 годині вечора.

Теги: Здорове життя LifeStyle Поради Психологія
Джерело: 24 Канал
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