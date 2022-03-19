Чотирилапі охоронці кордону отримали волонтерську допомогу, – милі фото

19 березня 2022 , 13:39

Джерело:

Держприкордонслужба України

Прикордонні собаки отримали допомогу від польських волонтерів. Запаси поповнилися кормами та ліками для тварин, які нарівні з людьми захищають український кордон.

Для службових собак волонтерські організації з Республіки Польща передали спорядження, сухий корм та медикаменти. Ці речі необхідні для догляду за чотирилапими захисниками. 

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Щиро дякуємо волонтеру Stanley Malinois та польським колегам Осередку Спеціалізованої підготовки Прикордонної Варти Республіки Польща у місті Любань за допомогу та підтримку у ці важкі часи,
– написали в ДПСУ. 

Службовим собакам надійшла допомога / Фото ДПС України

Службовим собакам надійшла допомога / Фото ДПС України

Службовим собакам надійшла допомога / Фото ДПС України

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Автор: Ярослава Прадід