Чотирилапі охоронці кордону отримали волонтерську допомогу, – милі фото

Прикордонні собаки отримали допомогу від польських волонтерів. Запаси поповнилися кормами та ліками для тварин, які нарівні з людьми захищають український кордон.

Для службових собак волонтерські організації з Республіки Польща передали спорядження, сухий корм та медикаменти. Ці речі необхідні для догляду за чотирилапими захисниками.

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Щиро дякуємо волонтеру Stanley Malinois та польським колегам Осередку Спеціалізованої підготовки Прикордонної Варти Республіки Польща у місті Любань за допомогу та підтримку у ці важкі часи,

– написали в ДПСУ.

Службовим собакам надійшла допомога / Фото ДПС України

Службовим собакам надійшла допомога / Фото ДПС України

Службовим собакам надійшла допомога / Фото ДПС України

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