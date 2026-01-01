Потрапили в льодовий полон: на Полтавщині човен з трьома людьми застряг у кризі на Дніпрі

У селищі Градизьк Полтавської області в кризі застряг човен. На ньому перебували двоє чоловіків і жінка.

Інцидент стався за лічені хвилини до Нового року. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на ДСНС Полтавщини.

Як постраждалі рятувалися з крижаної пастки?

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до служби порятунку 31 грудня о 23:48.

Люди в човні застрягли в заплаві річки Дніпро, приблизно за 200 метрів від берега.

Як повідомили рятувальники, один із чоловіків зміг самостійно вибратися з човна та дістатися до берега. Він і звернувся до ДСНС.

Ще один постраждалий чоловік теж намагався врятуватися, однак через провалювання під лід та виснаження почав кликати на допомогу.

Співробітники місцевої пожежної охорони за допомогою рятувальної мотузки зняли його з криги на відстані близько 50 метрів від берега.



Рятувальники визволили трьох людей з крижаного полону на Дніпрі / Фото ДСНС

Щоб врятувати жінку, яка залишилася у човні, водолази ДСНС залучили аероглісер. Так, рятувальники дісталися до човна, пересадили постраждалу та безпечно доставили до берега.

Довідково: Аероглісер – швидкісне маневрене судно, яке ковзає по поверхні води (або льоду).

