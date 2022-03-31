Christie's заборонив продавати на торгах предмети розкоші клієнтам із Росії та Білорусі
31 березня 2022 , 22:52Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
Christie's заборонив торги для клієнтів з Росії та Білорусі. Також у ці країни не поставлятимуть предмети розкоші.
Відповідну інформацію повідомили, посилаючись на представників компанії. Про це стало відомо 31 березня.
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Клієнти з Росії та Білорусі не зможуть взяти участь в торгах Christie's
Ми повністю дотримуємося заборони на експорт щодо продажу предметів розкоші клієнтам, що фізично перебувають у Росії чи Білорусі, та на експорт (прямий або непрямий – 24 канал) предметів розкоші на будь-які адреси в Росії чи Білорусі,
– мовиться у повідомленні.
У компанії заявили, що вони стежать за чинними санкціями та дотримуються всіх встановлених правил.
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