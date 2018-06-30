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ЧС-2018: Аргентина програла Франції, встановивши кілька рекордів

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Франція перемогла Аргентину в 1/8 ЧС-2018
Франція перемогла Аргентину в 1/8 ЧС-2018 / Twitter

У першому матчі 1/8 Чемпіонату світу з футболу збірна Аргентини поступилась збірній Франції.

У напруженому і надрезультативному поєдинку було забито 7 голів, проте навіть забитий у доданий час м'яч Ліонеля Мессі не дозволив "альбіселестес" крокувати далі. 4:3 – першим чвертьфіналістом ЧС-2018 стала збірна Франції.

Дивіться також: Франція – Аргентина: відео голів та моментів матчу 1/8 фіналу Чемпіонату світу

Збірна Аргентини у цьому матчі встановила одразу кілька рекордів.

На 13-й хвилині Кіліан Мбаппе заробив пенальті для французів, яке вдало реалізував Антуан Грізман.

Цей пенальті став першим 11-метровим за останні 20 років, який Аргентина пропускала у матчах плей-офф на чемпіонатах світу.

Востаннє у плей-офф аргентинці пропускали з пенальті ще на домашньому і переможному для Франції ЧС-1998.

Тоді голкіпер південноамериканців пропустив гол із пенальті від капітана збірної Англії Алана Ширера на 9-й хвилині.

Це не єдине досягнення, яке встановила збірна Аргентини у видовищному матчі проти Франції на ЧС-2018.

Журналісти підрахували, що це вперше в своїй історії одна з найтитулованіших світових футбольних збірних програла матч, у якому забила три чи більше голів.

І вперше з 1994 року Аргентина завершила виступи в плей-офф Чемпіонатів світу на стадії 1/8 фіналу.

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Аргентина Новини спорту Новини Франції Рекорди
Джерело: 24 Канал
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