09:22
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Блоги Ян Валетов
Ян Валетов

Что нужно сделать, чтобы победить Россию?

380
Россию можно победить только кровью и потом
Россию можно победить только кровью и потом / politikus.ru

Любопытно... Стоит написать статью, в которой Путин или не упоминается, или упоминается без ставшего привычным неприличного эпитета, и тебя моментально обвиняют в "переобувании налету".

Стоит повторить давно навязший на зубах тезис о том, что у крымской проблемы нет военного решения – и ты уже "поменял окрас".

Читайте также: Порошенко должен напомнить Трампу, что США имеет перед нами определенные обязательства, – политолог

Стоит сказать, что любое силовое давление на Донбассе вызовет такое же со стороны России – и ты мгновенно "наконец-то понял".

А уж если ты делаешь открытие, что у Украины с Россией тысячи километров общей границы, и так или иначе, но с бандитами, которые живут бок о бок и переезжать не собираются, нужно как-то договариваться, то тут ты уже любимец ватной прессы и почти что "российской патриот".

В общем, недавно я узнал, что "писатель-фантаст-русофоб" переобулся и переоделся, поумнел и все понял, наконец-то включил мозги. Меня даже один раз назвали поэтом. Это, конечно, лестно, но так же соответствует истине, как и все остальное.

На самом деле, я не сказал ничего нового. Я тысячу раз писал подобное в своих статьях. И уже тысячу раз объяснял, что не любить имперцев, сепаров, бандитов и дураков – это не быть русофобом. Не любить Путина и его банду – это не значит не любить моих друзей-россиян, моих двоюродных братьев, племянников и внуков, живущих в России, вне зависимости от того, как часто мы видимся.

Я, вообще, не понимаю, как можно не любить или любить кого-то по национальному, расовому или классовому признаку. Не понимаю. Но то такое... русофоб так русофоб, бумага все стерпит. Им понятнее, а мне, если честно, то все равно. Мы – поэты-фантасты – такие непредсказуемые!

В моих словах, которые вчера расстащили на цитаты российские шакалы из СМИ, было главное, о чем я не устаю повторять:

Никто вместо нас не сделает нашу страну богаче и сильнее. Никто кроме нас не приведет в страну инвестиции, законность и процветание. Мы вернем себе Донбасс и Крым, но это не вопрос дней – это вопрос многих лет напряженного труда и созидательной работы. Это не быстротечная и кровавая военная компания – это долгий экономический, политический, законотворческий процесс.

Вот. В несколько строк поместился.

А если кто-то таки хочет помочиться на развалины Кремля, то пусть примет успокоительное и идет работать для того, чтобы эти развалины появились. Вороженьки, что гинут на солнце, как роса – это поэтическая гипербола. Это я как писатель вам говорю.

В жизни для этого надо много пахать да проливать кровь и пот.

Читайте также: Единственное, что нам нужно, – это мир и возвращение украинского суверенитета, – Порошенко

Автор: Ян Валетов
Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Анексія Криму Публікації
Джерело: Ян Валетов
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Что нужно сделать, чтобы победить Россию?
сьогодні, 08:41 Что нужно сделать, чтобы победить Россию?
Ян Валетов 371
Головні новини 12 липня: саміт країн НАТО, ДТП з нардепом Пинзеником, потужні зливи у Японії
сьогодні, 08:00 Головні новини 12 липня: саміт країн НАТО, ДТП з нардепом Пинзеником, потужні зливи у Японії
3535
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
1213
Як вивести 16 видів плям
12 липня, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Чому пологи в Україні коштують в рази дорожче ніж за кордоном: цинічні причини
12 липня, 23:00 Чому пологи в Україні коштують в рази дорожче ніж за кордоном: цинічні причини
Олександра Устінова 926
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук