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      Лев Парцхаладзе

      Что такое паевое участие в инфраструктуре населенных пунктов и почему это нужно отменить?

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      Паевой сбор требует полной отмены
      Паевой сбор требует полной отмены / Фото из открытых источников

      Взнос строительных компаний в создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Размер паевого взноса рассчитывается на основании общей сметной стоимости строительства объекта, которая определяется в соответствии со строительными нормами, стандартами и правилами.

      Для нежилого строительства граничный размер составляет 10%, для жилого – 4%.

      Но все дело в том, что паевое участие в Украине в том виде, в котором существует сейчас, является абсолютно неэффективным, порождает высокие коррупционные риски и самое главное – не выполняет свою главную функцию – развитие инженерно-транспортной и строительство социальной инфраструктуры населенных пунктов.

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      По факту доля паевого взноса в доходах местных бюджетов очень маленькая (всего около 1%!) и существенного влияния на наполнение бюджетов не имеет. При этом на строительство новых детских садиков, школ и другой инфраструктуры эти средства не тратятся. Целевое назначение средств паевого взноса вообще никем не контролируется, поэтому по сути оно стало "легализированной взяткой застройщиков" и несет в себе высокие коррупционные риски со стороны органов местного самоуправления.

      Сегодня регионы имеют мощного финансовую поддержкой в ​​рамках децентрализации, и местные бюджеты растут. Поэтому паевой взнос в том виде, в котором он существует сейчас, требует отмены. К слову, некоторые города, понимая это и стремясь привлечь инвесторов в свой регион принимают решение о снижении размера паевого участия. И это правильно. Но самым правильным решением будет полная отмена этого взноса по всей Украине.

      Что это даст?

      По расчетам экспертов, полная отмена паевого участия:

      1. Будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности;

      2. Позволит исключить коррупционные проявления;

      3. Продолжить повышение Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business по компоненту "Получение разрешений на строительство".

      Отримання дозволів на будівництво

      Сейчас Украина – одна из лидеров по темпам роста в Doing Business среди 190 стран. В общем рейтинге наша страна занимает 71 место. А по показателю "Получение разрешений на строительство" за 2 года мы улучшили позицию по 140 на 30-е место.

      Отримання дозволів на будівництво

      А по подсчетам экспертов Всемирного банка, один пункт в общем рейтинге Doing Business дает возможность дополнительно привлечь около $ 600 млн в экономику страны.

      Україна в рейтингу Doing Business

      Так что работаем над повышением привлекательности Украины для потенциальных инвесторов.

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      Автор: Лев Парцхаладзе
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Ринок землі Новини нерухомості Новини нерухомості України Будівництво Корупція Інвестиції
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