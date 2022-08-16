Пошкодження залізниці у Криму: Чубаров оцінив, чи вдасться окупантам її відремонтувати
Внаслідок вибухів біля Джанкоя була пошкоджена залізниця. Чубаров розповів, чи зможуть росіяни відремонтувати її.
Залізничну дорогу, найімовірніше, відремонтують. Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.
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Окупанти можуть відремонтувати залізничний шлях
Пошкоджена залізна дорога. З Джанкою в бік материкової України, зокрема до Херсона, вже немає сполучення. Але вони зараз його ремонтують і, скоріш за все, відремонтують. Там немає такого великого сполучення,
– заявив Чубаров.
Він додав, що цю дорогу використовують для того, щоб бути близько до Херсонської області. А далі – на Херсон і до Мелітополя звозити військову техніку та зброю.
Що відомо про вибухи біля Джанкоя
Зранку 16 серпня в Криму поблизу Джанкоя чули вибухи. Згодом глава Меджлісу кримськотатарського народу заявив, що було влучання по військовій частині окупантів у селищі Азовське Джанкойського району.
Після вибухів у Криму росіяни оточили зону в радіусі 5 кілометрів. За словами Чубарова, вже евакуювали понад дві тисячі жителів.
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