Біля Керченської протоки побачили дрони, – Чубаров про 4 нові потужні вибухи у Криму

Вчорашніми вибухами в тимчасово окупованому Криму ЗСУ протестували російську ППО. Україна ще раз демонструє, що здатна відновити контроль над півостровом.

Про вибухи в Криму 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, вчора в окупованому Криму було досить спекотно.

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Пролітали дрони поблизу Керченського моста

Ввечері російські окупанти виявили кілька дронів, які пролітали через Керченську протоку поблизу сумнозвісного моста. Вони відкрили вогонь по безпілотних літальних апаратах.

Вже згодом, після 10 вечора, було чутно 4 дуже потужних вибухи поблизу аеродрому Бельбек, що під Севастополем. Чубаров зазначає – звук був настільки сильним, що його чули мешканці Бахчисарайського району.

Така активність в Криму, як вважає Чубаров, знищує міфи про півострів, які окупанти поширювали упродовж 8 років.

Про втрати росіян ми не знаємо. Але точно знаємо, що міфи, які окупанти створювали упродовж 8 років, знищені вщент. Отже, для ЗСУ немає жодних проблем, щоб дістатися до окупованого Криму, – зазначив Чубаров.

Українська влада та військове командування не підтверджує і не спростовує причетність ЗСУ до вибухів в Криму. Цілком ймовірно, що окупанти просто "невдало покурили".

Чубаров підкреслює, що люди, які проживають в Криму та досі віддані Україні, отримали колосальний заряд підтримки. Вони розуміють, що держава здатна робити цілком практичні кроки щодо звільнення півострова.

Він додав, що росіяни після окупації перетворили аеродром Бельбек на військову базу. Звідти загарбники намагаються контролювати повітряний простір поблизу держав-членів НАТО – Болгарії, Румунії.

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