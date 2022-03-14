У Чугуєві внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець
14 березня 2022 , 16:43Читать новость на русском
У Чугуєві внаслідок обстрілу 14 березня загинув 15-річний хлопець. У підлітка влучили уламки від ворожого снаряду.
Пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомила, що розпочалося досудове розслідування. Його здійснюють за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.
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За даними слідства, 14 березня 2022 року російські війська здійснили артилерійський обстріл дитячого садку у місті Чугуєві. Уламками від снарядів вбито 15-річного хлопця,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, російські окупанти пошкодили низку приватних будинків.
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