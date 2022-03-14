У Чугуєві внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець

У Чугуєві внаслідок обстрілу 14 березня загинув 15-річний хлопець. У підлітка влучили уламки від ворожого снаряду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомила, що розпочалося досудове розслідування. Його здійснюють за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Зауважте 15-річна дівчина загинула внаслідок обстрілу в Дергачах на Харківщині

За даними слідства, 14 березня 2022 року російські війська здійснили артилерійський обстріл дитячого садку у місті Чугуєві. Уламками від снарядів вбито 15-річного хлопця,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, російські окупанти пошкодили низку приватних будинків.

Окупанти вбили американського журналіста: дивіться відео