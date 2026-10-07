Спалах чуми в Росії може приховувати дещо більше: дипломат назвав тривожні версії

Ситуація навколо можливого спалаху чуми в Іркутській області Росії викликає дедалі більше запитань. Російська влада не розкриває всіх деталей, а окремі повідомлення про карантинні заходи та ізоляцію людей лише додають занепокоєння.

Історик, політик і дипломат Роман Безсмертний в ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу розповів, які версії розвитку ситуації в Іркутську варто розглядати та чи може вона становити загрозу для інших країн.

Що відбувається в Іркутську?

За словами Безсмертного, наразі є кілька можливих пояснень ситуації. Одна з версій, яку поширюють у Росії, пов’язана з нібито випадковим зараженням лаборантки після того, як вона розбила колбу.

Дипломат вважає таке пояснення непереконливим. Адже працівники лабораторій, які працюють із небезпечними штамами, мають використовувати відповідний захист.

Друга версія, за словами Безсмертного, може бути пов'язана з експедиціями у прикордонних із Монголією районах. Там існують природні осередки чуми, а переносниками інфекції можуть бути гризуни та паразити.

Водночас він наголосив, що не виключає ще один сценарій.

Я не виключаю, що треба розглядати питання підготовки біологічної зброї,

– заявив Безсмертний.

Але ця версія наразі залишається припущенням і не є підтвердженим фактом.

Безсмертний звернув увагу на карантинні заходи та ситуацію в медичних закладах. На його думку, якщо лікарні блокують, а значна кількість пацієнтів перебуває в умовах карантину, це свідчить про серйозність ситуації.

Чи є ризик потрапляння цієї біди до України? Є через фронт,

– сказав дипломат.

Українським військовим варто мати відповідні інструкції на випадок можливого контакту з інфікованими людьми.

Повне інтерв'ю з Безсмертним: дивитись відео

Чи може це бути біологічна зброя?

Окремо Безсмертний порушив питання можливих російських програм у сфері біологічних досліджень. Він зазначив, що якщо ситуація в Іркутську справді пов’язана з розробкою біологічної зброї, то це вже зовсім інший рівень ризику.

Дипломат наголосив на ролі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Організація нині отримує від Москви лише обмежену інформацію про ситуацію.

Безсмертний також зазначив, що легенева чума за своєчасної діагностики та правильного лікування антибіотиками не є невиліковною інфекцією. У випадку можливого використання небезпечних штамів у рамках біологічної зброї ситуація матиме зовсім інший характер.