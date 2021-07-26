Витискання людей, незручних для генерального прокурора і ОП, – Чумак про звільнення Мамедова

Заступник генеральної прокурорки Ірини Венедіктової Гюндуз Мамедов заявив, що звільняється зі своєї посади через систематичний тиск. В Україні на сьогодні прибирають практично всіх політиків або чиновників, які можуть мати свою думку і сказати "Ні" главі Офісу генпрокурора чи Офісу Президента.

Саме це є головною причиною відставки посадовця. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній заступник генерального прокурора Руслана Рябошапки Віктор Чумак.

До теми "Систематично тиснуть": Мамедов звільняється з Офісу генпрокурора

Чумак: Мамедов самостійне приймає рішення в Офісі генпрокурора

За його словами, Гюндуз Мамедов працює як справжній прокурор. Зокрема самостійно приймає рішення і не звертається щодо них постійно до генеральної прокурорки.

Я вважаю, що це витискання людей, які дуже не зручні для генерального прокурора і Офісу Президента,

– наголосив він.

Чумак також відзначив, що заступник Венедіктової курує важливий напрямок діяльності – департамент розслідування злочинів, скоєних на окупованих територіях. Це дуже чутлива тема як для Росії, так і для її імовірних агентів впливу в Україні.

На його думку, є дуже серйозні підстави, через які:

Мамедова позбавили доступу до державної таємниці;

забрали в нього 2 департаменти;

скоротили посаду заступника генерального прокурора;

витиснули з системи регіональної прокуратури.

Можливо, до цього причетна саме діяльність департаментів війни, підозри, які були вручені людям Медведчука з "Українського вибору" за проведення так званого "референдуму" в Криму.

"Найімовірніше, Гюндуза Мамедова прив'язують до дуже жорсткої позиції у справі вагнерівців, розслідуванні Іловайської трагедії", – припустив Чумак.

Чумак прокоментував звільнення заступника Венедіктової: відео

Що цьому передувало