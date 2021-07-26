Витискання людей, незручних для генерального прокурора і ОП, – Чумак про звільнення Мамедова
Джерело:24 канал
Заступник генеральної прокурорки Ірини Венедіктової Гюндуз Мамедов заявив, що звільняється зі своєї посади через систематичний тиск. В Україні на сьогодні прибирають практично всіх політиків або чиновників, які можуть мати свою думку і сказати "Ні" главі Офісу генпрокурора чи Офісу Президента.
Саме це є головною причиною відставки посадовця. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній заступник генерального прокурора Руслана Рябошапки Віктор Чумак.
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Чумак: Мамедов самостійне приймає рішення в Офісі генпрокурора
За його словами, Гюндуз Мамедов працює як справжній прокурор. Зокрема самостійно приймає рішення і не звертається щодо них постійно до генеральної прокурорки.
Я вважаю, що це витискання людей, які дуже не зручні для генерального прокурора і Офісу Президента,
– наголосив він.
Чумак також відзначив, що заступник Венедіктової курує важливий напрямок діяльності – департамент розслідування злочинів, скоєних на окупованих територіях. Це дуже чутлива тема як для Росії, так і для її імовірних агентів впливу в Україні.
На його думку, є дуже серйозні підстави, через які:
- Мамедова позбавили доступу до державної таємниці;
- забрали в нього 2 департаменти;
- скоротили посаду заступника генерального прокурора;
- витиснули з системи регіональної прокуратури.
Можливо, до цього причетна саме діяльність департаментів війни, підозри, які були вручені людям Медведчука з "Українського вибору" за проведення так званого "референдуму" в Криму.
"Найімовірніше, Гюндуза Мамедова прив'язують до дуже жорсткої позиції у справі вагнерівців, розслідуванні Іловайської трагедії", – припустив Чумак.
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Що цьому передувало
- Заступник генпрокурорки Гюндуз Мамедов написав заяву на звільнення, посилаючись на внутрішній тиск та дискредитаційну кампанію.
- Гюндуз Мамедов також керував Департаментом нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту. Втім у червні 2021 року Венедіктова передала його повноваження Максиму Якубовському. Відомо, що посадовець працював при "Українському виборі" Віктора Медведчука. Це проросійська платформа, яка транслює позицію нардепа від ОПЗЖ та його соратників.
- 1 липня з'явилася інформація, що Мамедова позбавили доступу до державної таємниці. А згодом генпрокурорка забрала в нього решту повноважень. Зокрема в Департаменті захисту інтересів дітей та протидії насильству та щодо взаємодії з Тренінговим центром прокурорів.