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      Чумак про обшуки на 1+1: Давайте не плутати свободу слова з можливим злочином

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      Йдеться про розслідування злочину, а не про свободу слова, – Чумак про обшуки на 1+1 / 24 канал

      Правоохоронним органам не можна забороняти виконувати свою роботу лише через те, що слідчі дії відбуваються у ЗМІ. В цій ситуації головне – розслідування можливого злочину.

      Обшуки на "1+1" проводились не через поширення певної інформації. Про це розповів заступник генерального прокурора Віктор Чумак в інтерв’ю "Радіо Свобода".

      Важливо: В 1+1 розповіли, звідки взяли запис прослушки Гончарука

      Чумак зазначив, що слідчі дії пов’язані розміщенням в офісі прем’єра" пристроїв, які несанкціоновано знімають інформацію". Водночас він додав. Що "завжди був поборником свободи слова і зараз абсолютно на цих позиціях".

      Але давайте не будемо плутати свободу слова з можливим злочином і розслідування цього злочину... Не можна забороняти правоохоронним органам виконувати свою функціональну діяльність лише через те, що це є ЗМІ загальнонаціонального масштабу,
      – сказав Чумак.

      Заступник генпрокурора додав, що правоохоронці не могли діяти по-іншому.

      "Повинна реагувати на це правоохоронна система? Абсолютно! Якщо у правоохоронців є підстави провести обшуки в місці, де, вони вважають, може перебувати інформація, пов’язана з цим злочином, вони повинні це зробити? Повинні", – зазначив він.

      Обшуки на "1+1": що треба знати

      • Їх СБУ провела 5 лютого – перевіряли робочі місця і навіть помешкання кількох журналістів телеканалу "1+1". Обшуки проводили у справі "плівок Гончарука".
      • Слідчі з'ясовують їх причетність до незаконного прослуховування прем'єра і просять не робити поспішних висновків до офіційних результатів розслідування.
      • Правоохоронці обшукали та вилучили робочі комп'ютери журналістів Євгена Куксіна і Дениса Данька. Обшукали і їхні помешкання. Самі журналісти відкидають будь-яку причетність до прослушки Гончарука.

      В "1+1 медіа" заявляють, обшуки можуть бути пов’язані з їхніми журналістськими розслідуваннями та викриттями. Там вважають цей обшук порушенням журналістської недоторканності та тиском на незалежний ЗМІ.

      • Зазначимо, на думку політолога Володимира Фесенка, обшуки на "1+1" – не удар проти телеканалу або журналістики, а швидше, з'ясування відносин Зеленського з власником телеканалу Ігорем Коломойським і його людьми. При цьому, на думку Фесенка, вплинути на рішення щодо обшуків могли побоювання, що то у цих людей можуть бути аудіофайли із Зеленським.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Віктор Чумак СБУ Обшук на 1+1 ЗМІ Прослушка Гончарука
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