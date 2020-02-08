Чумак про обшуки на 1+1: Давайте не плутати свободу слова з можливим злочином
Правоохоронним органам не можна забороняти виконувати свою роботу лише через те, що слідчі дії відбуваються у ЗМІ. В цій ситуації головне – розслідування можливого злочину.
Обшуки на "1+1" проводились не через поширення певної інформації. Про це розповів заступник генерального прокурора Віктор Чумак в інтерв’ю "Радіо Свобода".
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Чумак зазначив, що слідчі дії пов’язані розміщенням в офісі прем’єра" пристроїв, які несанкціоновано знімають інформацію". Водночас він додав. Що "завжди був поборником свободи слова і зараз абсолютно на цих позиціях".
Але давайте не будемо плутати свободу слова з можливим злочином і розслідування цього злочину... Не можна забороняти правоохоронним органам виконувати свою функціональну діяльність лише через те, що це є ЗМІ загальнонаціонального масштабу,
– сказав Чумак.
Заступник генпрокурора додав, що правоохоронці не могли діяти по-іншому.
"Повинна реагувати на це правоохоронна система? Абсолютно! Якщо у правоохоронців є підстави провести обшуки в місці, де, вони вважають, може перебувати інформація, пов’язана з цим злочином, вони повинні це зробити? Повинні", – зазначив він.
Обшуки на "1+1": що треба знати
- Їх СБУ провела 5 лютого – перевіряли робочі місця і навіть помешкання кількох журналістів телеканалу "1+1". Обшуки проводили у справі "плівок Гончарука".
- Слідчі з'ясовують їх причетність до незаконного прослуховування прем'єра і просять не робити поспішних висновків до офіційних результатів розслідування.
- Правоохоронці обшукали та вилучили робочі комп'ютери журналістів Євгена Куксіна і Дениса Данька. Обшукали і їхні помешкання. Самі журналісти відкидають будь-яку причетність до прослушки Гончарука.
В "1+1 медіа" заявляють, обшуки можуть бути пов’язані з їхніми журналістськими розслідуваннями та викриттями. Там вважають цей обшук порушенням журналістської недоторканності та тиском на незалежний ЗМІ.
- Зазначимо, на думку політолога Володимира Фесенка, обшуки на "1+1" – не удар проти телеканалу або журналістики, а швидше, з'ясування відносин Зеленського з власником телеканалу Ігорем Коломойським і його людьми. При цьому, на думку Фесенка, вплинути на рішення щодо обшуків могли побоювання, що то у цих людей можуть бути аудіофайли із Зеленським.