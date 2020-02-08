Чумак про обшуки на 1+1: Давайте не плутати свободу слова з можливим злочином

Правоохоронним органам не можна забороняти виконувати свою роботу лише через те, що слідчі дії відбуваються у ЗМІ. В цій ситуації головне – розслідування можливого злочину.

Обшуки на "1+1" проводились не через поширення певної інформації. Про це розповів заступник генерального прокурора Віктор Чумак в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Чумак зазначив, що слідчі дії пов’язані розміщенням в офісі прем’єра" пристроїв, які несанкціоновано знімають інформацію". Водночас він додав. Що "завжди був поборником свободи слова і зараз абсолютно на цих позиціях".

Але давайте не будемо плутати свободу слова з можливим злочином і розслідування цього злочину... Не можна забороняти правоохоронним органам виконувати свою функціональну діяльність лише через те, що це є ЗМІ загальнонаціонального масштабу,

– сказав Чумак.

Заступник генпрокурора додав, що правоохоронці не могли діяти по-іншому.

"Повинна реагувати на це правоохоронна система? Абсолютно! Якщо у правоохоронців є підстави провести обшуки в місці, де, вони вважають, може перебувати інформація, пов’язана з цим злочином, вони повинні це зробити? Повинні", – зазначив він.

Обшуки на "1+1": що треба знати

Їх СБУ провела 5 лютого – перевіряли робочі місця і навіть помешкання кількох журналістів телеканалу "1+1" . Обшуки проводили у справі "плівок Гончарука".

Обшуки проводили у справі "плівок Гончарука". Слідчі з'ясовують їх причетність до незаконного прослуховування прем'єра і просять не робити поспішних висновків до офіційних результатів розслідування.

Правоохоронці обшукали та вилучили робочі комп'ютери журналістів Євгена Куксіна і Дениса Данька . Обшукали і їхні помешкання. Самі журналісти відкидають будь-яку причетність до прослушки Гончарука.

В "1+1 медіа" заявляють, обшуки можуть бути пов’язані з їхніми журналістськими розслідуваннями та викриттями. Там вважають цей обшук порушенням журналістської недоторканності та тиском на незалежний ЗМІ.