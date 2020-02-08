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      Чумак об обысках на 1+1: Давайте не путать свободу слова с возможным преступлением

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      Речь идет о расследовании преступления, а не о свободе слова, – Чумак об обысках на 1+1 / 24 канал

      Правоохранительным органам нельзя запрещать выполнять свою работу лишь из-за того, что следственные действия проходят в СМИ. В этой ситуации главное – расследование возможного преступления.

      Обыски на "1+1" проводились не из-за распространения определенной информации. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Виктор Чумак в интервью "Радио Свобода".

      Важно: В 1+1 рассказали, откуда взяли запись прослушки Гончарука

      Чумак отметил, что следственные действия связаны размещением в офисе премьера "устройств, которые несанкционированно снимают информацию". В то же время он добавил. Что "всегда был поборником свободы слова и сейчас абсолютно на этих позициях".

      Но давайте не будем путать свободу слова с возможным преступлением и расследованием этого преступления... Нельзя запрещать правоохранительным органам выполнять свою функциональную деятельность лишь за то, что это СМИ общенационального масштаба,
      – сказал Чумак.

      Заместитель генпрокурора добавил, что правоохранители не могли действовать по-другому.

      "Должна реагировать на это правоохранительная система? Абсолютно! Если у правоохранителей есть основания провести обыски в месте, где, они полагают, может находиться информация, связанная с этим преступлением, они должны это сделать? Должны", – отметил он.

      Обыски на "1+1": что нужно знать

      • Их СБУ провела 5 февраля – проверяли рабочие места и даже жилье нескольких журналистов телеканала "1+1". Обыски проводили по делу "пленок Гончарука".
      • Следователи выясняют их причастность к незаконной прослушке премьера и просят не делать поспешных выводов до официальных результатов расследования.
      • Правоохранители обыскали и изъяли рабочие компьютеры журналистов Евгения Куксина и Дениса Данько. Обыскали и их жилища. Сами журналисты отвергают любую причастность к прослушке Гончарука.

      В "1+1 медиа" заявляют, обыски могут быть связаны с их журналистскими расследованиями и разоблачениями. Там считают этот обыск нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимое СМИ.

      • Отметим, по мнению политолога Владимира Фесенко, обыски на "1+1" – не удар против телеканала или журналистики, а скорее, выяснение отношений Зеленского с владельцем телеканала Игорем Коломойским и его людьми. При этом, по мнению Фесенко, повлиять на решение об обысках могли опасения, что это у этих людей могут быть аудиофайлы с Зеленским.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Прослушка Гончарука СМИ Обыск на 1+1 СБУ Виктор Чумак
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