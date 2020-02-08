Чумак об обысках на 1+1: Давайте не путать свободу слова с возможным преступлением
Правоохранительным органам нельзя запрещать выполнять свою работу лишь из-за того, что следственные действия проходят в СМИ. В этой ситуации главное – расследование возможного преступления.
Обыски на "1+1" проводились не из-за распространения определенной информации. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Виктор Чумак в интервью "Радио Свобода".
Важно: В 1+1 рассказали, откуда взяли запись прослушки Гончарука
Чумак отметил, что следственные действия связаны размещением в офисе премьера "устройств, которые несанкционированно снимают информацию". В то же время он добавил. Что "всегда был поборником свободы слова и сейчас абсолютно на этих позициях".
Но давайте не будем путать свободу слова с возможным преступлением и расследованием этого преступления... Нельзя запрещать правоохранительным органам выполнять свою функциональную деятельность лишь за то, что это СМИ общенационального масштаба,
– сказал Чумак.
Заместитель генпрокурора добавил, что правоохранители не могли действовать по-другому.
"Должна реагировать на это правоохранительная система? Абсолютно! Если у правоохранителей есть основания провести обыски в месте, где, они полагают, может находиться информация, связанная с этим преступлением, они должны это сделать? Должны", – отметил он.
Обыски на "1+1": что нужно знать
- Их СБУ провела 5 февраля – проверяли рабочие места и даже жилье нескольких журналистов телеканала "1+1". Обыски проводили по делу "пленок Гончарука".
- Следователи выясняют их причастность к незаконной прослушке премьера и просят не делать поспешных выводов до официальных результатов расследования.
- Правоохранители обыскали и изъяли рабочие компьютеры журналистов Евгения Куксина и Дениса Данько. Обыскали и их жилища. Сами журналисты отвергают любую причастность к прослушке Гончарука.
В "1+1 медиа" заявляют, обыски могут быть связаны с их журналистскими расследованиями и разоблачениями. Там считают этот обыск нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимое СМИ.
- Отметим, по мнению политолога Владимира Фесенко, обыски на "1+1" – не удар против телеканала или журналистики, а скорее, выяснение отношений Зеленского с владельцем телеканала Игорем Коломойским и его людьми. При этом, по мнению Фесенко, повлиять на решение об обысках могли опасения, что это у этих людей могут быть аудиофайлы с Зеленским.
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