Кулеба знову спростував чутки про "зірвану мирну угоду" з Росією навесні 2022 року

У мережі поширюються чути про нібито "зірвану мирну угоду" з Росією навесні 2022 року. глава українського МЗС Дмитро Кулеба вкотре спростував це.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре заперечив чутки про те, Україна і Росія нібито були близькі до досягнення домовленостей про припинення бойових дій ще навесні 2022 року. Відповідно до чуток, процес не завершився результатом нібито через відмову Києва під впливом Лондона.

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Історія про "відкинутий мир"

За словами Кулеби, це одна з улюблених брехливих історій, які поширює Росія і ті, хто їй симпатизує. Водночас, якщо уважніше подивитися на факти, то стає зрозуміло, що це не тримається купи.

Кулеба зауважив, що Кремль постійно нагадує історію, що Україна "відкинула мир" у Стамбулі, щоб перекласти відповідальність за триваючу війну із себе, агресора, на країну-жертву.

Це абсурдно. Якби Росія хотіла миру, вона би передусім не нападала на Україну,

– наголосив Кулеба.

Він пояснив, що під час зустрічей делегацій позиції сторін "були настільки різними, а вимоги Росії настільки абсурдними, що перспективи якогось реального рішення навіть не проглядалися".

За словами глави МЗС, ті проєкти документів, які злили у ЗМІ, лише відображають, що дискусія була, але не можуть вважатися справжнім текстом угоди. Він зазначив, що кожен дипломат знає принцип, що "домовленості немає, доки не погоджено усе" і абсолютно точно можна казати, що у березні-квітні 2022 року ніяких домовленостей не було".

Насправді Росія відкинула ідею про зустріч

Він також зазначив, що ідея зустрічі й переговорів президентів Росії і України справді обговорювалася, але Росія відкинула її.

Також Кулеба категорично заперечив припущення, що Україна тоді відмовилась від "мирної угоди" з Росією нібито під впливом тодішнього прем’єра Британії Бориса Джонсона, який нібито тиснув на Зеленського і закликав не поступатися Кремлю. Кулеба вважає, що це "кумедна історія".

По-перше, будь-хто, хто колись зустрічався із Зеленським, знає, що це не та людина, на яку можна натиснути для якогось рішення. По-друге, тому що процес перемовин між делегаціями, власне, продовжувався і в квітні, і навіть травні – тобто, задовго після приїзду Джонсона,

– підкреслив Кулеба.

Він наголосив, що угоду зірвала саме російська сторона та її керівництво. За словами глави МЗС, Путін руйнував мир в Україні більш як десятиліття – спершу окупував Крим, потім створював перешкоди у "мінському" і "нормандському" переговорних форматах, потім розпочав повномасштабну агресію і відмовився її припиняти.

Кулеба також наголосив, що лише разом ми можемо зупинити Росію і покласти край її планам щодо інших частин Європи. Для того, щоб досягти цього, потрібно продовжувати підтримувати Україну.