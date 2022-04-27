CNN отримав відео, зняте в середині березня у Бучі: на вулицях російські війська і трупи мирних

Російські війська після захоплення Бучі вбили чимало цивільних. Їх тіла лежали на вулицях міста, допоки там перебували окупанти. Хоча Росія і заперечує свою причетність до цих звірств, з'являються все більше фото та відео того, що це їх рук справа.

В перші дні війни російські загарбники захопили Бучу. Українським захисникам вдалося їх звідти вибити лише 31 березня. Відтак 33 дні місто було під російською окупацією.

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Після звільнення міста були опубліковані фотографії, на яких було видно звірства, які чинили росіяни. на вулицях міста було чимало вбитих цивільних. А біля однієї з церков виявили братську могилу, де серед вбитих були й неповнолітні.

Російська влада заперечувала свою причетність до вбивства цивільних. Традиційно для російської пропаганди, там почали висувати одну "версію" за іншою. Говорилося і про інсценування, і про те, що це українські військові розстріляли цивільних. І ще чимало інших фейків.

Однак з кожним днем з'являється все більше доказів того, що мирні мешканці загинули саме під час російської окупації.

Американський канал CNN отримав відео вулиць Бучі, зняті з дрона 12 та 13 березня. Журналісти повідомляють, що на цих відео є тіла загиблих мешканців міста, а поруч перебуває російська техніка. Це ті самі тіла, що і на пізніших фото та відео.

Хто надав це відео, у каналі не повідомляють через побоювання за безпеку інформаторів.

CNN звернувся за коментарем до міністерства оборони Росії, але не отримав відповіді одразу.

Поки саме відео не було опубліковано.

Дивіться відео про Бучу після звірства російських окупантів