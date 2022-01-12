Знову зростання: в Україні за добу понад 7 тисяч випадків COVID-19

Станом на 12 січня впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 7 117 людей, зокрема, 409 дітей та 160 медпрацівників.

Поширення коронавірусу в Україні

До лікарень госпіталізували пацієнтів 1 898 з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 193 людини. Натомість видужали – 8 077 осіб.

Увага Умова, яка знижує заразність коронавірусу до 90% всього за 5 хвилин

Темпи тестування населення

Загалом за добу лабораторії провели 79 278 тестів на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема:

методом ПЛР – 38 851;

методом ІФА – 6 336;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 091.

COVID-19 в регіонах за добу

Київ – 1 151;

Вінницька область – 435;

Волинська область – 94;

Дніпропетровська область – 237;

Донецька область – 250;

Житомирська область – 139;

Закарпатська область – 168;

Запорізька область – 122;

Івано-Франківська область – 502;

Київська область – 266;

Кіровоградська область – 64;

Луганська область – 112;

Львівська область – 386;

Миколаївська область – 135;

Одеська область – 312;

Полтавська область – 328;

Рівненська область – 250;

Сумська область – 445;

Тернопільська область – 235;

Харківська область – 457;

Херсонська область – 197;

Хмельницька область – 351;

Черкаська область – 224;

Чернівецька область – 197;

Чернігівська область – 60.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксували 3 530 624 випадки захворювання. Станом на 12 січня видужали 3 530 624 пацієнти. Втім, жертвами коронавірусу стали 97 737 мешканців країни.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Буде цікаво: чого чекати від Омікрону – дивитись відео