Знову зростання: в Україні за добу понад 7 тисяч випадків COVID-19
12 січня 2022 , 08:12Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Станом на 12 січня впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 7 117 людей, зокрема, 409 дітей та 160 медпрацівників.
Поширення коронавірусу в Україні
До лікарень госпіталізували пацієнтів 1 898 з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 193 людини. Натомість видужали – 8 077 осіб.
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Темпи тестування населення
Загалом за добу лабораторії провели 79 278 тестів на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема:
- методом ПЛР – 38 851;
- методом ІФА – 6 336;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 091.
COVID-19 в регіонах за добу
- Київ – 1 151;
- Вінницька область – 435;
- Волинська область – 94;
- Дніпропетровська область – 237;
- Донецька область – 250;
- Житомирська область – 139;
- Закарпатська область – 168;
- Запорізька область – 122;
- Івано-Франківська область – 502;
- Київська область – 266;
- Кіровоградська область – 64;
- Луганська область – 112;
- Львівська область – 386;
- Миколаївська область – 135;
- Одеська область – 312;
- Полтавська область – 328;
- Рівненська область – 250;
- Сумська область – 445;
- Тернопільська область – 235;
- Харківська область – 457;
- Херсонська область – 197;
- Хмельницька область – 351;
- Черкаська область – 224;
- Чернівецька область – 197;
- Чернігівська область – 60.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.До слова! В Україні очікують нову хвилю коронавірусу уже в кінці січня. За прогнозом МОЗ, пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня. Тобто це буде тривалий спалах у кілька місяців.
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