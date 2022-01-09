В Україні за добу менш як 3 тисячі людей захворіли на COVID-19

9 січня 2022 , 08:12

Джерело:

МОЗ

Станом на 9 січня в Україні добовий показник захворюваності на COVID-19 – 2 810. Серед інфікованих 163 дитини та 33 медпрацівники.

Статистика COVID-19 

До лікарень госпіталізували 840 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 75 пацієнтів. Натомість видужали – 2 818 людей.

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Охоплення тестування населення

Спад захворюваності в країні традиційний під час свят. Другу добу поспіль добовий приріст інфікованих близько 3 тисяч, тоді як, 6 січня він був понад 6,6 тисячі. 

Також лабораторії провели значно менше тест, ніж у будні. Так, якщо того ж 6 січня було проведено понад 70 діагностик, то вчора – 27 075. Зокрема:

  • методом ПЛР — 12 568,
  • методом ІФА — 2 116,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 12 391. 

Загальні темпи поширення COVID-19 в країні

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 702 473 випадки захворювання на коронавірус.

Станом на 9 січня одужали 3 511 269 людей. Втім, на жаль, 97 239 людей померли від ускладнень COVID-19.

Статистика коронавірусу в регіонах: добовий приріст

  • Київ – 437;
  • Вінницька область – 205;
  • Волинська область – 45;
  • Дніпропетровська область – 73;
  • Донецька область – 85;
  • Житомирська область – 79;
  • Закарпатська область – 45;
  • Запорізька область – 16;
  • Івано-Франківська область – 150;
  • Київська область – 193;
  • Кіровоградська область – 62;
  • Луганська область – 13;
  • Львівська область – 257;
  • Миколаївська область – 62;
  • Одеська область – 131;
  • Полтавська область – 126;
  • Рівненська область – 55;
  • Сумська область – 117;
  • Тернопільська область – 131;
  • Харківська область – 128;
  • Херсонська область – 29;
  • Хмельницька область – 75;
  • Черкаська область – 78;
  • Чернівецька область – 114;
  • Чернігівська область – 104.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні

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Автор: Анастасія Лукашевська